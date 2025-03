Motorista atropela duas mulheres e foge sem prestar socorro em Embu das Artes

Direto da redação

Na madrugada deste domingo (23), duas mulheres, de 20 e outra 28 anos, foram atropeladas na Rua Copenhague, no bairro Pirajussara, em Embu das Artes. O motorista do veículo, que trafegava em alta velocidade, fugiu sem prestar socorro às vítimas. Testemunhas relatam que o atropelamento pode ter sido proposital.

O acidente ocorreu por volta de 00h36, quando as vítimas caminhavam acompanhadas por outras duas pessoas. O resgate demorou cerca de 33 minutos para chegar ao local e apenas uma ambulância foi enviada, o que fez com que as mulheres fossem socorridas separadamente. A vítima em estado mais grave foi levada primeiro ao hospital, onde passou por cirurgia e aguarda uma vaga na UTI. A outra sofreu ferimentos leves e já recebeu alta.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Embu das Artes como atropelamento e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A polícia já analisa imagens de câmeras de segurança da região para identificar o motorista e esclarecer as circunstâncias do crime.