Audiência Pública na Câmara de Taboão da Serra vai discutir qualidade da água fornecida pela Sabesp e cortes no abastecimento

Direto da CMTS

A Comissão Permanente de Obras, Serviços e Atividades Privadas da Câmara Municipal de Taboão da Serra convocou a Sabesp, empresa responsável pelo abastecimento de água, para explicar a qualidade da água e os diversos interrompimentos no fornecimento em bairros do município. A audiência pública acontece na quinta-feira, dia 27.

Representantes da Sabesp irão participar da audiência pública quando responderão aos questionamentos dos vereadores e também dos moradores que quiserem participar presencialmente. A audiência também será transmitida online pelo canal oficial da Câmara Municipal no Youtube.

Segundo o vereador Sandro Ayres, presidente da Comissão, a Sabesp tem o dever de explicar a constante falta de água em diversos bairros da cidade e a péssima qualidade da água fornecida aos consumidores de Taboão da Serra, que convivem com esses problemas há anos, mas a situação piorou nos últimos meses.

“Nessa audiência pública é importante que a população compareça em grande número para que a Sabesp veja a indignação das pessoas e das autoridades do município. Não podemos mais conviver com essa constante falta do fornecimento de água e nem com a péssima qualidade dela, que chega às torneiras com cor de barro e um cheiro forte”, afirma Ayres..

SERVIÇO:

Audiência Pública para debater o abastecimento de água e sua qualidade

Local: Plenário da Câmara Municipal de Taboão da Serra (Estrada São Francisco, 2013 – Jardim Helena)

Quando: Dia 27 de março de 2025

Horário: a partir das 18h

Transmissão: www.youtube.com/@camaramunicipaltaboaodaser7373