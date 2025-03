Câmara aprova criação do Canil da Polícia Municipal de Taboão da Serra

Direto da CMTS

A Câmara Municipal de Taboão da Serra aprovou na terça-feira, dia 18, o Projeto de Lei 030/2025, de autoria do vereador Celso Gallo, que autoriza a criação do Canil da Polícia Municipal “Celebe Magalhães da Silva”. A iniciativa tem como objetivo reforçar a segurança pública e ampliar as estratégias de patrulhamento no município.

O canil contará com cães adestrados para auxiliar os policiais municipais na proteção de bens públicos, no patrulhamento de praças e feiras, em operações de busca e resgate, além de atividades educativas e demonstrações cívico-militares.

A proposta também prevê a supervisão das atividades por uma Comissão Examinadora e a participação do Centro de Controle de Zoonoses na avaliação da saúde e bem-estar dos animais.

Segundo o vereador Celso Gallo, a implementação do canil representa um avanço significativo na segurança pública municipal. “Além de contribuir para o patrulhamento e controle de distúrbios civis, o canil possibilitará projetos sociais e educativos, promovendo a conscientização sobre segurança e respeito aos animais”, destacou o parlamentar.

Com a aprovação na Câmara, o projeto segue agora para sanção do prefeito. Caso seja sancionado, a medida garantirá um reforço estratégico no policiamento municipal e fortalecerá a interação entre a Polícia Municipal e a comunidade.