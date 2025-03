Câmara aprova inclusão de cirurgião geral e psiquiatra nos prontos- socorros de Taboão da Serra

Direto da CMTS

Em sessão realizada na terça-feira, dia 18, a Câmara Municipal de Taboão da Serra aprovou por unanimidade o Projeto de Lei 035/2025, de autoria do vereador Enfermeiro Rodney, que autoriza o Poder Executivo a incluir médicos cirurgiões gerais e psiquiatras nos prontos-socorros do município.

A proposta busca garantir atendimento imediato a pacientes em situações de urgência e emergência, reduzindo a necessidade de transferências para outras unidades de saúde, como o Hospital Geral do Pirajussara. Os cirurgiões gerais desempenham um papel essencial no tratamento de lesões traumáticas, ferimentos por armas de fogo ou faca, além de outras condições que exigem intervenção cirúrgica emergencial.

Além disso, o projeto prevê a presença de psiquiatras nas unidades de pronto atendimento, assegurando suporte especializado para pacientes em crise psicológica.

Com a aprovação unânime na Câmara, o PL 035/2025 segue agora para sanção do prefeito. Caso seja sancionado, a medida contribuirá para a ampliação e qualificação dos serviços de saúde no município, garantindo mais segurança e eficiência no atendimento à população.