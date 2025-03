Previsão da semana indica calor moderado e possibilidade de pancadas de chuva à tarde

Direto da redação

A semana começa com sol entre nuvens e temperaturas variando entre 18°C e 28°C, mas as pancadas de chuva devem marcar presença em diferentes momentos do dia. Nesta segunda-feira (24), o sol aparece acompanhado de algumas nuvens, com possibilidade de chuvas passageiras. Durante a noite, o tempo fica firme. A umidade segue alta, variando entre 67% e 99%.

Na terça-feira (25), o dia começa com muitas nuvens e períodos de sol. À tarde, há previsão de pancadas de chuva, mas à noite o tempo segue apenas nublado. O vento sopra fraco, e a umidade do ar pode chegar a 100%, aumentando a sensação de abafamento. A mínima será 18°C e máxima 27°C.

Já na quarta-feira (26), a previsão indica um dia de sol com algumas nuvens e chuva rápida em alguns períodos. A noite deve ser nublada, mas sem precipitações. As temperaturas seguem estáveis, com mínimas de 18°C e máximas de 27°C.

Na quinta-feira (27), o tempo fica mais firme, com predomínio de muitas nuvens ao longo do dia. Apesar disso, não há previsão de chuva, e as temperaturas se mantêm na casa dos 19°C a 27°C.

Na sexta-feira (28), o sol aparece entre nuvens, mas a instabilidade retorna. Pancadas de chuva podem ocorrer à tarde e à noite, com os termômetros marcando até 28°C. Com a umidade elevada, o clima pode ficar abafado, reforçando a sensação de calor antes das precipitações.