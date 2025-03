Taboão da Serra se prepara para encantar população com 66ª Encenação da Paixão de Cristo

Direto da PMTS

Os ensaios para a 66ª Encenação da Paixão de Cristo de Taboão da Serra estão a todo vapor. O tradicional espetáculo, promovido pela Prefeitura por meio da Secretaria de Cultura, conta o anúncio, vida pública, martírio, morte e ressurreição de Jesus. A apresentação será no feriado de Sexta-feira Santa, 18 de abril, às 19h, no estacionamento do Parque das Hortênsias (Praça Miguel Ortega, 500, Parque Assunção).

Uma novidade sobre a produção deste ano é que os ensaios passaram a acontecer de segunda a sexta, no CEMUR. “Os ensaios só aos domingos eram muito corridos, cansativos e não contemplavam a preparação necessária para o tamanho do espetáculo”, conta o diretor, Valter Costa.

Segundo ele, os ensaios durante a semana permitem que os atores e núcleo de apoio ganhem mais intimidade com o texto, proporcionando a entrega de um espetáculo ainda mais envolvente para os espectadores.

A montagem taboanense da encenação é mais antiga que a própria cidade, e este ano o objetivo é tornar o texto clássico algo mais acessível, humanizando as personagens e as deixando mais identificáveis com a realidade do público. “A Paixão de Cristo é diferente,quando se lida com a fé das pessoas é necessário que se tenha uma sensibilidade maior com o que colocamos no palco”, explica o diretor.

Mesmo com a modernização do roteiro, o público mais tradicionalista pode ficar tranquilo, pois a encenação manterá a fidelidade aos elementos clássicos já conhecidos e tão apreciados pelo público. “Este ano buscamos dar foco ao texto e aos atores, sem grandes artifícios que roubam ‘a cena’ do que o espetáculo representa. Será o teatro pelo teatro”, afirma o secretário da Cultura, Maestro Edison.

“Queremos emocionar através da proximidade, da comunhão. Quem assistir o espetáculo vai ver na cena Santa Ceia algo que remeta a um almoço de domingo, trazendo essas personagens para mais perto da gente”, diz Costa quanto as suas expectativas sobre o evento.

Para o prefeito Engenheiro Daniel, “é uma honra para a gestão dar continuidade à uma tradição tão bonita da nossa cidade. Tenho certeza que o espetáculo irá emocionar a todos”.

Serviço

66ª Encenação da Paixão de Cristo

18 de abril, sexta-feira santa, 19h

Local: Estacionamento do Parque das Hortênsias – Praça Miguel Ortega, 500, Parque Assunção

Evento gratuito