Polícia descobre laboratório de drogas em chácara de Embu das Artes e prende dois suspeitos

Direto da redação

Policiais do 35º DP do Jabaquara descobriram um laboratório do crime em uma chácara localizada em Embu das Artes, nesta sexta-feira (21). Uma investigação, iniciada a partir de denúncias sobre tráfico de drogas, levou a polícia até o local, onde foi encontrada uma grande plantação de maconha. A droga seria comercializada em condomínios de luxo em São Paulo.

No imóvel, foram encontradas três estufas contendo pés de maconha, fertilizantes, sementes da droga e produtos químicos. A estrutura do laboratório impressionou os policiais, pois estava equipada com sistema de iluminação especial que simulava luz solar, aparelhos de ar-condicionado e ventilação, além de dispositivos eletrônicos que ajudavam no cultivo e preparo da droga para comercialização.

Duas pessoas responsáveis pelo cultivo da plantação foram presas em flagrante na chácara por tráfico de drogas. A polícia segue investigando a possibilidade de outros envolvidos no e