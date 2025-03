Governo Federal libera três ambulâncias do SAMU para Taboão da Serra

Direto da PMTS



O prefeito de Taboão da Serra, Engenheiro Daniel, participou na última sexta-feira, 14, da entrega de três novas ambulâncias do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), enviadas pelo Governo Federal.

A cerimonia de entrega aconteceu em Sorocaba e contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e do Ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

O prefeito Engenheiro Daniel ressaltou que, “é um investimento na área da saúde que vai nos ajudar e muito nos atendimentos de urgência no município diminuindo o tempo de espera por uma ambulância, o que vai nos proporcionar mais agilidade e eficácia quando o SAMU de Taboão for acionado”.

Engenheiro Daniel explicou que, “essas ambulâncias substituem a frota que temos hoje uma vez que estão muito defasadas pelo tempo de uso. Nossa população precisa contar com políticas públicas de saúde com qualidade e nosso governo vem trabalhando arduamente para isso”.

O Governo Federal entregou 789 novas ambulâncias para 559 cidades em 21 estados brasileiros. “Taboão foi contemplado com três novas ambulâncias do SAMU. Estamos avançando na gestão de saúde do município com investimentos em todos os setores. É um trabalho em equipe com um corpo técnico todo voltado a colocar a Saúde da cidade nos trilhos para que todos possam ter um atendimento médico rápido e eficaz”, comentou o secretário de Saúde de Taboão da Serra, Dr. Ailton Bogalho.

Serviço

SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)

Telefone: 192