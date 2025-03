Operação Noite de Paz fiscaliza adegas, bares e tabacarias de Taboão da Serra

Direto da PMTS

A gestão do prefeito Engenheiro Daniel e da vice-prefeita Erica Franquini está investindo em ações para aumentar a segurança e o bem-estar dos moradores de Taboão da Serra. Na sexta-feira, 14 de março, a Prefeitura iniciou a Operação Noite de Paz, com objetivo de inibir a pertubação do sossego e da ordem pública.

A ação, encabeçada pela Secretaria de Segurança Pública, conta com a participação das Secretarias da Fazenda e de Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana, além da Polícia Municipal (antiga GCM).

O prefeito Engenheiro Daniel afirma que a perturbação da ordem é o segundo maior número de reclamações recebidas na Ouvidoria Geral do Município. “Diante deste dado, é fundamental uma ação efetiva para o restabelecimento do sossego em Taboão da Serra. Por isto, demos início à Operação Noite de Paz, voltada ao bem-estar dos moradores e da nossa cidade.”, declara.

No primeiro dia, a operação foi realizada em diversos pontos da cidade, como nos Jardins Clementino/Leme, Maria Rosa, Oliveiras, Parque Marabá e Parque Pinheiros.

Na ocasião, o Departamento de Fiscalização de Posturas esteve em 12 estabelecimentos comerciais, entre bares, adegas e tabacarias, para verificar a documentação dos espaços. Dos comércios diligenciados, apenas três estavam regulares, os outros nove foram notificados orientativa e advertidamente.

A Polícia Municipal, por sua vez, além de acompanhar a fiscalização dos comércios, realizou blitzes no entorno, verificando a situação de motos, carros e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos condutores.

“A operação será realizada aos finais de semana para inibir pontos viciosos de pertubação de sossego, além de aumentar a ronda em região estratégica da cidade. Conte conosco. A Polícia Municipal de Taboão da Serra está com você.”, destaca o secretário de Segurança Pública, Luis Peniche.

Serviço:

Polícia Municipal – 153

Ouvidoria Geral de Taboão da Serra

Travessa das Palmas, 04, Parque Assunção

De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Tel.: (11) 4788-5460 (11) 4788-5459 (11) 4788-5458