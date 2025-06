Motorista desmaia após colisão na Avenida Aprígio Bezerra da Silva, em Taboão da Serra

Direto da redação

Na manhã desta segunda-feira (2), um acidente de trânsito mobilizou equipes de resgate em Taboão da Serra. A colisão aconteceu no cruzamento da Avenida Aprígio Bezerra da Silva com a Rua Francisco Celso e envolveu um veículo Fiat Siena.

De acordo com as primeiras informações, o motorista do carro desmaiou após a batida. Ele recebeu atendimento inicial do Corpo de Bombeiros e, em seguida, foi encaminhado ao Pronto-Socorro pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O estado de saúde da vítima não foi divulgado. As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades.