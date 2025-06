Homem é preso por receptação e adulteração de motocicleta furtada em Taboão da Serra

Direto da redação

Um homem foi preso na tarde de sábado (31) em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, suspeito de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Ele conduzia uma motocicleta com indícios de adulteração, identificada após passagem por um radar inteligente da Polícia Militar.

Segundo a PM, a equipe intensificou o patrulhamento na região e conseguiu localizar a moto. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o condutor. No entanto, durante a vistoria, os policiais constataram que o número do chassi estava suprimido e o número do motor pertencia a outra motocicleta, que havia sido furtada em 15 de julho de 2023.

À polícia, o suspeito declarou ter comprado a moto pela internet por R$ 2 mil. Ele foi levado ao 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, onde o caso foi registrado como receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.