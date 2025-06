Taboão, Embu e Itapecerica terão início de semana seco, mas chuva volta na sexta-feira (6)

Direto da redação

A primeira semana de junho começa com tempo estável e temperaturas amenas nas cidades de Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra. A previsão indica que a segunda-feira (2) será de sol entre muitas nuvens, com clima agradável e sem expectativa de chuva.

Segundo o Climatempo, as temperaturas devem variar entre 13°C e 26°C ao longo da semana, com leve elevação até a quinta-feira (5). No entanto, pancadas de chuva isoladas podem ocorrer já a partir da terça-feira (3), especialmente em Itapecerica da Serra, onde há possibilidade de trovoadas com volumes baixos.

Na quarta-feira (4), o tempo volta a firmar, com sol entre nuvens predominando nas três cidades. A quinta-feira (5) também deve ser de tempo seco, embora com variação de nebulosidade.

A mudança mais significativa no clima está prevista para a sexta-feira (6), quando pancadas de chuva moderada podem atingir Taboão da Serra e Itapecerica da Serra, com acumulados entre 6 e 7 milímetros. Em Embu das Artes, a chuva será mais leve, mas também presente.

Confira a previsão detalhada:

Taboão da Serra

Segunda-feira: 15°C / 23°C – Parcialmente nublado, sem chuva.

Terça-feira: 14°C / 24°C – Possibilidade de trovoadas.

Quarta-feira: 13°C / 25°C – Tempo firme, com sol entre nuvens.

Quinta-feira: 14°C / 26°C – Parcialmente nublado.

Sexta-feira: 16°C / 23°C – Chuva moderada.

Embu das Artes

Segunda-feira: 14°C / 23°C – Céu nublado, sem chuva.

Terça-feira: 13°C / 22°C – Pancadas isoladas.

Quarta-feira: 12°C / 23°C – Sol entre nuvens.

Quinta-feira: 13°C / 24°C – Nublado, sem chuva.

Sexta-feira: 14°C / 22°C – Chuvas leves.

Itapecerica da Serra