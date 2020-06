Motorista foge após bater o carro e destruir grade de proteção em Taboão

Direto da redação

Na noite deste sábado (30), um motorista bateu o veículo nas grades de proteção ao lado da Sercom, na Rua Pedro Mari paralelo com a Rodovia Régis Bittencourt. O motorista fugiu antes da chegada dos agentes. No local foi localizada a placa dianteira do veículo.

Nas redes sociais o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Gerson Brito, indignado contou ocorrido.

“Prejuízo foi enorme. Mas, o veículo foi identificado. Será lavrado um B.O e aberto um Processo Administrativo, para que o (ir)responsável pague ao município todos os danos causados”.