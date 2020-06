Entre março e abril, região perdeu quase 6 mil empregos com carteira assinada

Por Allan dos Reis, na redação

Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado pelo Ministério da Economia mostram que as demissões se intensificaram nos oito municípios da região, que formam o Conisud durante os meses de março e abril. Só em Taboão da Serra foram demitidos 2.047 trabalhadores.

O bimestre coincide com o início da pandemia do coronavírus e a quarentena no Estado de São Paulo, que culminou com a desaceleração da economia através do fechamento dos comércios, exceto dos serviços classificados como essenciais.

Para se ter ideia do impacto destes números, basta olhar os dados de 2019, que – segundo o Caged – na região foram criagos 3.734 empregos formais. Taboão da Serra, a cidade que mais gerou empregos naquele ano, foram 2.447 vagas.

Saldo dos empregos formais (com carteira assinada) entre março e abril de 2020

Cotia : 1.984 demissões

Embu das Artes: 1.010 demissões

Embu-Guaçu: 97 demissões

Itapecerica da Serra: 480 demissões

Juquitiba: 29 contratações

São Lourenço da Serra: 164 demissões

Taboão da Serra: 2047 demissões

Vargem Grande Paulista: 234 demissões