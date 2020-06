Após enterrar idosa, família descobre que corpo foi trocado na UPA em Taboão

Direto da redação

Duas idosas morrem, vítimas de coronavírus, e tiveram seus corpos trocados na UPA Dr. Akira Tada, localizado em Taboão da Serra. No domingo (31), em vez de enterrar o corpo de Antônia Ribeiro, de 81 anos, a família havia enterrado o corpo de outra idosa que não foi identificada.

Os familiares relataram que, após o enterro de uma delas, no Cemitério da Saudade, em Taboão, receberam uma ligação da UPA informando de que o corpo da parente ainda estava no hospital. Como havia falecido por coronavírus, o caixão foi fechado e os parentes não puderam ver quem estava no caixão. Só depois descobriram que o corpo foi trocado.

Os filhos da idosa preciso ir até a UPA e fazer o reconhecimento do corpo, para assim, realizarem outro enterro. O outro corpo enterrado, ainda não foi identificado

Na segunda-feira (25), Antônia havia sido internada no Hospital de Campanha de Taboão da Serra com sintomas de Covid-19. O quadro da idosa havia piorado e na quinta-feira (28), foi transferida para a UPA Dr. Akira Tada. Na manhã de domingo os filhos receberam a notícia de que o quadro havia piorado ao chegar a unidade a idosa estava morta.

Nota da Prefeitura

A Prefeitura de Taboão da Serra disse que por segurança em caso suspeito de Covid-19 não é mais permitido que os corpos sejam reconhecidos por parentes. Também reconheceu que houve um erro duplo, tanto da funerária quanto da UPA e pediu desculpas para as duas famílias. E afirmou que um processo administrativo será aberto para apurar todos os fatos.