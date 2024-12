Mulher feita refém na Avenida Paulista estava indo para acupuntura em Taboão da Serra

Por Samara Matos, na redação

Na terça-feira (10/12), o programa Encontro, apresentado por Patrícia Poeta, recebeu Sandra, feita refém na Avenida Paulista, no centro de São Paulo. O relato de Sandra, que estava a caminho de uma consulta de acupuntura em Taboão da Serra, surpreendeu pela leveza e bom humor, apesar da experiência traumática.

“Teve uma hora que pensei assim: eu com tanta coisa pra fazer e eu parada aqui. Aí o ônibus que eu tava esperando passou e ela me instruiu”, contou Sandra, arrancando risadas de Patrícia, da convidada Lilia Cabral e da plateia. A vítima explicou como sua rotina foi interrompida de forma inesperada. “Saí do pilates, ia pra acupuntura em Taboão da Serra, e aí ela me abordou e me atrapalhou, atrapalhou os outros, porque fechou na frente da TV Gazeta.”

O Caso

A abordagem no ponto de ônibus mobilizou rapidamente a Polícia Militar, que foi acionada pela vítima. Após 40 minutos de negociações, a vítima foi imobilizada com o uso de uma arma de choque. Sandra foi resgatada ilesa e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vergueiro para avaliação médica.

O desfecho feliz chamou a atenção pelo bom humor de Sandra ao relembrar o episódio. A frase “Tanta coisa pra fazer e eu parada aqui”, dita por ela no programa, rapidamente viralizou nas redes sociais, sendo compartilhada com apoio e risadas pelos internautas.

A suspeita foi detida e está sob custódia. As autoridades seguem investigando os motivos da abordagem.