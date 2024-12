Prefeito eleito de Taboão da Serra, Engenheiro Daniel, garante mais de R$ 25 milhões em emendas parlamentares para 2025

Direto da redação

O prefeito eleito de Taboão da Serra, Engenheiro Daniel (União Brasil), assegurou mais de R$ 25 milhões em emendas parlamentares antes mesmo de iniciar seu mandato. Os recursos, provenientes de deputados estaduais e federais, serão destinados ao custeio das contas públicas da Prefeitura durante o pleito que começa em 1º de janeiro de 2025.

“Essas emendas foram conquistadas e destinadas a Taboão por meio dos Deputados Federais Bruno Ganem, Alexandre Leite, Jefferson Campos, da Deputada Ely Santos, e pelos Deputados Estaduais Analice Fernandes e Dr. Eduardo Nóbrega”, explicou Engenheiro Daniel.

O prefeito eleito enfatizou a importância de iniciar o mandato com a garantia desse aporte financeiro. “Sabemos das dificuldades financeiras que iremos encontrar ao assumir a prefeitura. Não podemos contar apenas com o orçamento do município, e essas emendas irão ajudar a equilibrar nosso fluxo de caixa e as despesas decorrentes”, destacou.

Deputados Federais: Bruno Ganem, Alexandre Leite, Ely Santos e Jefferson Campos destinaram um total de R$ 16 milhões.

Deputados Estaduais: Analice Fernandes e Eduardo Nóbrega garantiram R$ 9 milhões.

Além disso, Daniel reforçou que outros recursos estão sendo negociados: “Outros recursos virão nos próximos dias através de emendas de mais deputados estaduais e federais. Nosso trabalho é incansável antes mesmo de assumir o mandato. Não vamos parar de ir atrás de recursos”.

O prefeito eleito também está buscando um recurso extra para 2024, que auxiliará no fechamento das contas da atual administração. “Esse valor será destinado aos cofres públicos ainda este ano. É um recurso que vai ajudar no pagamento de prestadores de serviços, folha salarial e rescisões do funcionalismo público do município”, explicou Daniel.