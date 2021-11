Na Black Friday, Burger King usa aumento da gasolina para criar campanha com ofertas mais baratas

Por Samara Matos, na redação

O Burger King começa o mês da Black Friday com promoções mais baratas que o preço da gasolina no país – tendo como base o valor do litro em levantamentos da Agência Nacional de Petróleo no dia 29 de outubro.

Desde a última sexta-feira (4), a marca passou a disponibilizar alguns itens do cardápio por R$ 5,50 no atendimento drive-thru.

O filme, desenvolvido pela David, mostra notícias sobre os últimos aumentos dos combustíveis até perguntar: ‘o preço do combustível tá fogo? Passa no BK’.

“A vida dos motoristas já está complicada demais. Pelo menos transformamos a passagem pelo drive num momento de alívio. Encher a pança ficou mais barato que encher o tanque”, brinca Fabricio Pretto, diretor de criação da David.