Sesc abre inscrições para cursos gratuitos on-line

Direto da redação

O Sesc realizará no mês de novembro o Seminário Nacional de Arte e Educação e contará com cursos gratuitos on-line sobre racismo nas redes, arte pública, cinema e educação. Para participar, o interessado deve se inscrever até o dia 15 de novembro no site da instituição.

As aulas serão realizadas nas manhãs dos dias 23, 24 e 25 de novembro por meio pela plataforma Teams.

Nos encontros serão debatidas questões relacionadas à diversidade, acessibilidade, diferenças de gerações e territorialidade e aos modos de mediação e desenvolvimento cultural.