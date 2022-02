Na “Semana Mágica Kinoplex Osasco” quem comprar um ingresso leva outro grátis

Por Samara Matos, na redação

O Kinoplex Osasco, no SuperShopping, preparou uma promoção especial para os amantes de cinema: durante a Semana Mágica Kinoplex, na compra de um ingresso a entrada do acompanhante é gratuita.

Sendo assim, a promoção é válida até o dia 11, de segunda-feira a sexta-feira, em qualquer sessão e para todas as salas: 2D, 3D, Evolution, Platinum e Imax.

Em suma, para garantir o conforto e segurança de todos, o shopping e a rede seguem com todas as medidas sanitárias, como uso obrigatório de máscaras durante toda a sessão, limpeza reforçada e disponibilização de totens com álcool em gel.