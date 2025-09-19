Nascido em Taboão da Serra, “maior ladrão de casas” é preso pela polícia em Paraisópolis

Direto da Redação – 19 de setembro de 2025

A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (19) Diego Fernandes de Souza, de 41 anos, conhecido como “Minotauro”, apontado pelas autoridades como o maior ladrão de casas de São Paulo. Nascido em Taboão da Serra, ele era considerado um dos criminosos mais procurados do estado e atuava como líder de uma quadrilha especializada em roubos a residências em bairros nobres.

A captura foi realizada por agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), na comunidade de Paraisópolis, na Zona Sul da capital. O trabalho de inteligência foi conduzido pela 4ª Delegacia de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (Disccpat), que monitorava os passos do foragido.

Segundo a polícia, Diego acumulava passagens por roubo, formação de quadrilha, porte ilegal de armas e outros crimes. Seu nome aparece em ao menos 12 inquéritos instaurados desde 2016. Mesmo escondido, ele coordenava ações criminosas e auxiliava diretamente nos assaltos quando os imóveis alvos ficavam próximos ao local onde se escondia.

Conhecido por agir em condomínios de alto padrão, Minotauro também é suspeito de envolvimento em uma tentativa de assalto frustrada a um condomínio no bairro do Morumbi, na madrugada desta sexta. A ação acabou sendo interrompida com a chegada da Polícia Militar, chamada por moradores.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, as autoridades ainda investigam se o criminoso tem ligação com pelo menos outros oito assaltos cometidos recentemente na capital.