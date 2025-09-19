PF deflagra operação contra quadrilha de roubo de cargas com atuação em Itapecerica da Serra

Direto da redação

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (17) a operação “No Rest”, que mira uma quadrilha especializada em roubos de cargas e caminhões, com atuação confirmada em Itapecerica da Serra.

A ação mobilizou 120 policiais federais e rodoviários, que cumpriram 17 mandados de prisão temporária e 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Vara de Garantias da Comarca de Sorocaba. Também foi determinado o sequestro de bens e valores da quadrilha, estimados em R$ 18 milhões.

As investigações começaram em janeiro de 2025, após um roubo registrado em novembro de 2024, e mostraram que a organização criminosa cometeu 26 roubos e um furto entre novembro de 2024 e junho de 2025, em cidades de São Paulo e em Extrema (MG).

Segundo a PF, os criminosos agiam de forma organizada e armada, interceptando caminhões em movimento ou durante paradas. Motoristas eram rendidos e, em alguns casos, mantidos em cativeiro, enquanto os veículos eram levados aos destinos finais. Também eram praticadas extorsões, exigindo transferências bancárias e tomando documentos e celulares.

Um galpão em Mogi Guaçu foi identificado como ponto de desmanche dos veículos roubados. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e rastrear o patrimônio obtido de forma ilícita.