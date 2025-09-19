Sebrae-SP oferece transporte gratuito para empreendedores de Taboão, Itapecerica e Embu para a Feira do Empreendedor 2025

Por Samara Matos, na redação

O Sebrae-SP abriu mais de 440 vagas para missões empresariais que levarão empreendedores de Taboão da Serra, Itapecerica da Serra, Embu das Artes e outras cidades da região para a 14ª edição da Feira do Empreendedor (FE25), que acontece de 15 a 18 de outubro no São Paulo Expo.

O evento é gratuito e destinado a microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP), produtores rurais, profissionais liberais e potenciais empreendedores. Além do transporte gratuito, os participantes precisam realizar a inscrição no site da Feira do Empreendedor para garantir o ingresso.

Transporte gratuito e pontos de saída

O Sebrae-SP disponibiliza ônibus saindo de 15 cidades da região. Para Taboão da Serra, a saída será no dia 18 de outubro, às 8h30, na Rua Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa. Em Itapecerica da Serra, o ônibus sai no dia 16 de outubro, às 8h30, da Avenida Eduardo Roberto Daher, 1135. Para Embu das Artes, a saída é no dia 18 de outubro, às 8h30, na Avenida Elias Yazbek, 1515, Centro.

Os interessados devem preencher o formulário do Sebrae Aqui para transporte, e agentes do Sebrae confirmarão os dados e o ponto de encontro. Alimentação e despesas pessoais ficam por conta dos participantes.

Feira do Empreendedor 2025: Inteligência Empreendedora

Com o conceito “Inteligência Empreendedora”, a FE25 oferece palestras, consultorias, rodadas de negócios e networking, voltados para o crescimento de pequenos negócios. A edição 2025 terá 55 mil m², divididos em sete eixos:

Comece seu Negócio

Gerencie o seu Dinheiro

Inovação e Tecnologia

Marketing e Vendas

Comportamento Empreendedor

ESG – Impacto Social e Ambiental

Cidade Empreendedora

A expectativa é receber mais de 110 mil visitantes e movimentar mais de R$ 45 milhões em negócios, tornando o evento uma oportunidade estratégica para empreendedores da região.

Como participar

Preencha o formulário de transporte do Sebrae Aqui para a sua cidade. Faça a inscrição no site da Feira do Empreendedor para garantir o ingresso gratuito. Aguarde a confirmação dos agentes do Sebrae Aqui sobre horários e pontos de encontro.

Serviço

FE25 – Feira do Empreendedor 2025

📅 Data: 15 a 18 de outubro, das 10h às 20h

📍 Local: São Paulo Expo – Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km, Vila Água Funda, São Paulo

💻 Inscrições: https://fe25.com.br

🚌 Transporte gratuito disponível em Taboão da Serra, Itapecerica da Serra, Embu das Artes e outras cidades da região