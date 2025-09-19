Onda de calor marca o início da primavera neste sábado (20) em Taboão da Serra

Direto da redação

A primavera começa oficialmente neste sábado (20) e será marcada por temperaturas elevadas em Taboão da Serra. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade vai enfrentar a sexta onda de calor de 2025, com os termômetros ultrapassando os 30°C já no fim de semana.

Na sexta-feira (19), os termômetros começam a subir, com mínima de 15°C e máxima de 32°C. O tempo será firme, com sol predominante e sem previsão de chuva.

No sábado (20), quando a primavera tem início, o calor aumenta ainda mais. A previsão é de mínima de 19°C e máxima de 33°C, com sol forte e baixa umidade relativa do ar.

Já no domingo (21), o cenário segue de tempo abafado. O sol aparece entre poucas nuvens e as temperaturas variam entre 20°C e 33°C, também sem previsão de chuvas.

Cuidados com a saúde durante a onda de calor

Com as altas temperaturas, especialistas orientam a população a redobrar os cuidados:

Beber bastante água ao longo do dia;

Evitar a exposição prolongada ao sol, principalmente entre 10h e 16h;

Usar protetor solar, roupas leves e óculos de sol;

Manter os ambientes bem ventilados.

Expectativa para a estação

A primavera em Taboão da Serra deve ser marcada por calor intenso, baixa umidade e dias secos, reforçando os alertas de saúde e de risco de incêndios. Apesar de ser a estação das flores, a previsão é de que o clima se mantenha quente nos próximos dias, antecipando o que deve ser um verão ainda mais rigoroso.