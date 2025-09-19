Prefeito Engenheiro Daniel recebe deputado Antônio Carlos Rodrigues e anuncia reforma do Estádio Municipal

Direto da redação/ Foto: Jorge Gomes

O prefeito de Taboão da Serra, Engenheiro Daniel, recebeu na última terça-feira (16) a visita do deputado federal Antônio Carlos Rodrigues em seu gabinete. Durante o encontro, foi anunciada a reforma do Estádio Municipal Vereador José Ferez, no Jardim Maria Rosa.

Neste ano, o parlamentar destinou mais de R$ 10 milhões em emendas para a Saúde, fortalecendo a rede de atendimento do município. Para o Esporte, foram quase R$ 5 milhões voltados a obras e reformas de equipamentos.

Reforma do Estádio Municipal

Entre os projetos contemplados está a revitalização completa do Estádio José Ferez. As obras já estão em andamento e incluem:

Ampliação da área de jogo de acordo com normas oficiais;

Substituição do gramado sintético;

Revisão do sistema de drenagem e marcação;

Construção de dois novos vestiários e reforma dos existentes;

Ampliação dos espaços para atletas, árbitros e comissão técnica;

Instalação de novos sanitários, duchas e lavatórios.

O local também receberá nova iluminação, dentro dos padrões exigidos por federações esportivas, e a rede elétrica será refeita. Além disso, as entradas e saídas do público serão readequadas, com rampas, corrimãos, pisos táteis, assentos reservados e sinalização inclusiva, garantindo acessibilidade.

A previsão é que a reforma seja concluída até o próximo ano, entregando à cidade um estádio moderno e preparado para receber competições estaduais e nacionais.

Parceria com o município

O prefeito destacou a importância do apoio do parlamentar para o desenvolvimento de Taboão da Serra.

“Graças ao deputado Antônio Carlos Rodrigues, o município está avançando em áreas fundamentais. O Estádio Municipal será motivo de orgulho para todos os taboanenses. Além do investimento na Saúde, teremos de volta o palco de grandes jogos na nossa cidade”, afirmou Daniel.