Etec de Embu das Artes abre processo seletivo para cadastro de professores do ensino médio e técnico

Por Samara Matos, na redação

A Escola Técnica Estadual (Etec) de Embu das Artes anunciou a abertura de cinco processos seletivos para cadastro reserva de professores do ensino médio e técnico. As vagas abrangem diferentes áreas e oferecem remuneração de R$ 22,47 por hora-aula.

As inscrições devem ser feitas entre 19 de setembro e 3 de outubro de 2025, exclusivamente pelo site do Centro Paula Souza. O processo seletivo será composto por análise de títulos e prova objetiva com questões relacionadas às habilidades técnicas da área escolhida.

As oportunidades estão distribuídas da seguinte forma:

Edital nº 241/10/2025 – Língua Estrangeira Moderna – Inglês e Comunicação Profissional (Administração – Programa Novotec Integrado);

Edital nº 241/11/2025 – Língua Portuguesa, Literatura e Comunicação Profissional (Administração – Programa Novotec Integrado);

Edital nº 241/12/2025 – Matemática (Automação Industrial – Programa Novotec Integrado); Edital nº 241/13/2025 – Física (Desenvolvimento de Sistemas – Programa Novotec Integrado);

Edital nº 241/14/2025 – Biologia (Administração – Programa Novotec Integrado).

Podem participar candidatos com idade mínima de 18 anos e formação em licenciatura, bacharelado ou curso de tecnologia, desde que a habilitação seja compatível com a disciplina desejada.

Os contratos terão validade de um ano, podendo ser prorrogados por igual período, conforme a necessidade da instituição.