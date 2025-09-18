loader-image
PM prende homem após esfaquear mulher em Taboão da Serra

Direto da redação 

Uma mulher foi vítima de uma tentativa de feminicídio na madrugada de 13 de setembro, em Taboão da Serra. O caso ocorreu na Rua Chico Mendes, por volta de 01h30, e mobilizou a Polícia Militar local.

De acordo com informações da corporação, a vítima sofreu ferimentos na mão após ser esfaqueada durante uma discussão em contexto de violência doméstica. Ela foi socorrida e levada ao Pronto-Socorro Antena, onde passou por suturas, recebeu medicação e foi liberada.

A equipe policial, após receber a denúncia e informações sobre o agressor, iniciou buscas pelo suspeito. Ele foi localizado na região da Paulo Augusto de Andrade e tentou fugir a pé, sendo capturado na Rua Kaoru Maruyama.

O suspeito foi conduzido ao 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, onde a autoridade de plantão solicitou perícia e registrou o boletim de ocorrência por: Lesão corporal; Violência doméstica; Tentativa de feminicídio. O homem permaneceu à disposição da Justiça.

