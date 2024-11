Natal Iluminado em Embu das Artes terá Show de Abertura, pista de patinação e Show da Virada

Por Geovanna Matos, na redação

A Prefeitura de Embu das Artes prepara uma programação especial para celebrar o fim de ano com o tradicional Natal Iluminado na Praça das Artes, localizada no centro histórico da cidade. O evento contará com a presença do Papai Noel, pista de patinação no gelo e neve, todas as atrações gratuitas para a população.

A inauguração acontece no dia 7 de dezembro, às 19h, com um show gratuito do cantor Murilo Huff. O prefeito Ney Santos destaca que este ano o Natal trará novidades e benefícios para a cidade. “Essa é uma época importante, onde muitas pessoas estão desempregadas. Isso aqui é pra gerar renda, gerar empregos. E traz benefícios, traz dignidade para a nossa população”, afirmou.

O Natal Iluminado se estende até o dia 6 de janeiro de 2025, oferecendo diversas atrações na Praça das Artes, no Largo 21 de Abril.

Show da Virada

Para encerrar o ano em grande estilo, a cidade realizará o Show da Virada no dia 31 de dezembro, também na Praça das Artes. O evento, nomeado de “Virada na Praça” pelo prefeito, será liderado pelo cantor Grelo, intérprete do hit “Só Fé”, e contará com apresentações de artistas regionais.

Com entrada gratuita, a festa promete animar a passagem para 2025. Mais informações sobre a programação serão divulgadas em breve pela Prefeitura.