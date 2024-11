DIG cumpre mandados em Taboão da Serra e Embu das Artes e desarticula quadrilha de roubos violentos

Direto da redação

Uma operação da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Marília cumpriu 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de Taboão da Serra e Embu das Artes, desarticulando parte de uma quadrilha especializada em roubos violentos. A ação faz parte de uma investigação iniciada após um crime de invasão e reféns ocorrido em agosto deste ano, em Marília, no interior do estado.

Segundo a polícia, pelo menos três integrantes do grupo criminoso foram identificados durante a operação, que também resultou na apreensão de celulares roubados e outros itens de valor. A quadrilha é suspeita de atuar em diversos municípios, incluindo Marília, Sorocaba, Barretos, Americana e Bauru.

As autoridades informaram que o bando realizava roubos em residências, usando violência para intimidar as vítimas. No caso que deu início à investigação, os criminosos invadiram uma casa no Jardim Europa, em Marília, renderam os moradores e roubaram cerca de R$ 10 mil, além de eletrônicos como televisores, notebooks e celulares.

As ações realizadas em Embu das Artes e Taboão da Serra fazem parte de uma estratégia para capturar todos os envolvidos. A polícia segue com a investigação para localizar outros integrantes do grupo e recuperar mais bens roubados.