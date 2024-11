Morador de Embu das Artes, Junior Tulher conquista a tela da Band com sua participação no Reality ‘Mestres da Air Fryer’

Direto da redação

Junior Tulher, carioca de 24 anos e morador de Embu das Artes, está chamando atenção no novo reality culinário da Band, Mestres da Air Fryer. Com uma personalidade carismática e grande talento para a gastronomia, ele já conquistou uma legião de seguidores nas redes sociais, misturando lifestyle, humor e culinária. Agora, Junior amplia seu alcance ao brilhar na televisão, mostrando que cozinhar pode ser fácil e acessível para todos, especialmente com o auxílio da Air Fryer.

A primeira temporada do programa estreou no dia 23 de novembro e vai ao ar aos sábados, ao meio-dia, até janeiro de 2025. Desde o início, Junior vem se destacando com sua espontaneidade, talento e carisma, evidenciando que ele é muito mais que um influenciador digital – é uma figura versátil e pronta para brilhar em diferentes formatos.

Sua trajetória começou nas redes sociais, onde conquistou o público com dicas práticas e um olhar autêntico sobre o cotidiano. De moda a culinária, Junior sabe como transformar temas simples em algo inspirador e se aproxima de seus seguidores de forma genuína. Agora, ao participar de Mestres da Air Fryer, Junior reforça seu status como uma nova força no entretenimento brasileiro, conquistando seu espaço na televisão.