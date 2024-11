Taboão da Serra fica fora da Copa SP mais uma vez; Embu das Artes será sede em 2025

Direto da Redação

A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou as sedes da 55ª Copa São Paulo de Futebol Júnior e – como se esperava – Taboão da Serra não vai receber nenhuma partida. A boa notícia é que Embu das Artes vai receber os times do Grupo 20, que tem Sport (PE), Boavista (RJ), Cascavel (PR) e Referência (SP).

Taboão da Serra deixou de ser sede da Copinha em 2019 por decisão do – então prefeito – Fernando Fernandes. Com a eleição do prefeito Aprígio, cujo mandato termina no próximo mês, havia a expectativa de volta da competição. Porém, seria necessário reformar o estádio José Feres, para que receba o aval da FPF, mas a obra nunca foi feita. O Governo chegou a cogitar construir um estádio na Arena Multiuso, que também não foi para frente.

A nova edição contará com 124 equipes e 32 cidades-sede, incluindo estreantes como Santa Fé do Sul e Brodowski. Entre os destaques, estão clubes como Corinthians, maior campeão do torneio com 11 títulos, que jogará em Santo André pelo Grupo 27, e Palmeiras, bicampeão, que disputará seus jogos em Barueri, no Grupo 19.

O Santos, tricampeão da Copinha, jogará em Araraquara, e o São Paulo, tetracampeão, estará em Jaú. Fora do estado de São Paulo, Internacional e Fluminense, com cinco títulos cada, também têm suas sedes definidas: Guarulhos e Lins, respectivamente. CLIQUE E VEJA TODOS OS TIMES E SEDES DA COPA SP 2025.