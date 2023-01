Natal Mágico de Taboão da Serra encerra nesta sexta-feira (6)

Direto da redação

A edição de 2022 do Natal Mágico, projeto idealizado pela Prefeitura de Taboão da Serra, está chegando ao fim. A decoração, que foi realizada pela Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos (SMO) e a Secretaria de Manutenção (SEMA) em parceria com a empresa Citeluz, ficará disponível na Praça Nicola Vivilechio, Jd. Bontempo, até a próxima sexta-feira, 06/01.

Valdemar, secretário responsável pela SEMA, convida todos os munícipes para o local. “O Natal Mágico trouxe muita luz e alegria para Taboão da Serra desde que começou. Esperamos que todos possam aproveitar até o fim”, afirma.

O prefeito Aprígio diz que o projeto foi feito pensando na população. “Permitir que os taboanenses tenham lazer, cultura, saúde, educação e infraestrutura de qualidade é a motivação da nossa gestão. O Natal Mágico vem para trazer uma ótima experiência de lazer”, conclui.

O Natal Mágico 2022 começou no dia 25/11 e desde a estreia diversas atrações musicais passaram pelo local, além do tradicional Papai Noel. A grande ornamentação chegou a ser notada pela Rede Globo, que repercutiu a matéria no telejornal SPTV.