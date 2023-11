Netinho de Paula abre o Natal Iluminado 2023 em Embu das Artes nesta sexta-feira (1)

Direto da redação

O acender das luzes do “Natal Iluminado” de Embu das Artes 2023 será na próxima sexta-feira, 1 de dezembro, a partir das 18h, no Largo 21 de Abril, Centro. Este ano, além da decoração iluminada e do Papai Noel, a festa de abertura contará com a presença do cantor Netinho de Paula. A Rádio Disney também participa da festa como rádio oficial da celebração natalina.

Além das inúmeras atrações artísticas, os visitantes contarão com barracas de comes e bebes, e ainda com a Feira de Artes e Artesanato. Confira abaixo a programação* durante todo o mês de dezembro. A realização do evento é da Prefeitura de Embu das Artes.

Programação*:

01/12-Sexta

Murilo e Kauan

Ricardo Fernandes

Netinho Paula

02/12-Sábado

Bárbara Torres

Dj Rafa C3

Ricardo Fernandes

03/12-Domingo

Café com Pagode

Dj Bs

Sulivan

07/12-Quinta

Evento da Secretaria de Educação

08/12-Sexta

Wellington Souza

Dj Claus

Rodrigo Sten

09/12-Sábado

Alisson Marques

Dj Masterxel

Barbara Torres

10/12-Domingo

Pagode com Fubá

Dj Mateus Miniato

Junior Baruck

14/12-Quinta

CCI Melhor Idade

15/12-Sexta

Vem que é Samba

Dj Martine

Luiz Augusto e Gabriel

16/12–Sábado

Jussimara

Dj Rafa C3

Henrique Jr

17/12-Domingo

Anderson Marques

DJ BS

Jone Quadros

21/12–Quinta

Igrejas Católicas

22/12-Sexta

Gaby Vieira

Dj Claus

Wagner e Walmir

23/12-Sábado

Grupo Sequência

Dj Masterxel

Deluka Vieira

24/12-Domingo

Missa de Natal

28/12-Quinta

Igrejas Evangélicas

29/12-Sexta

Elcio Dias

Dj Mateus Miniato

Lucas e Henrique

30/12-Sábado

Pagode do Halley

Dj Martine

Fernando Lorens

31/12-Domingo

Henrique Jr

Dj Masterxel

Deluka Vieira

Ricardo Fernandes

As atrações começam às 19h e se encerram às 23h.