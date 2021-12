‘O Lixão’: peça infantil gratuita será exibida nos dias 6 e 7 de dezembro em Embu das Artes

Direto da redação

A Secretaria Municipal de Cultura apresenta nos dias 6 e 7/12 a peça de teatro infantil “O Lixão”, com o Grupo Pasárgada, que será exibida em duas sessões diárias, às 11h e às 14h, no Centro Cultural Pirajuçara, localizado na Praça Manoel Almeida dos Santos s/n, Parque Pirajuçara, Embu das Artes. Os ingressos devem ser retirados com 30 minutos de antecedência e o acesso será liberado até a lotação máxima do auditório. O evento gratuito é uma contrapartida da Lei Aldir Blanc.

Sinopse

Provocada pelo desleixo dos moradores, uma montanha de lixo surge em um terreno baldio situado entre dois prédios de apartamentos. A convivência com o lixão altera as relações pessoais, ninguém assume a responsabilidade pelo seu aparecimento e todos reclamam do incômodo vizinho. Até que um dia resolvem fazer alguma coisa.

Ficha técnica

Texto: Claudia Dalla Verde

Direção geral: José Geraldo Rocha

Elenco: Janaina Rocha, Keila Taschini e Ricardo Aguiar

Bonecos/cenários e figurinos: Valnice Vieira Bolla

Som/luz: Thiago Rocha

Serviço:

O Lixão

Com o Grupo Pasárgada

Local: Centro Cultural Pirajuçara – Praça Manoel Almeida dos Santos, s/n, Parque Pirajuçara, Embu das Artes

Dias: 6 e 7 de dezembro

Duas sessões diárias: 11h e 14h

Ingresso: retirar com 30 minutos de antecedência (sujeito à lotação do auditório)