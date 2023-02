O que seria o TDL, Transtorno do Desenvolvimento da Linguagem?

Por Natalia Freitas*

O Transtorno do Desenvolvimento da Linguagem, TDL, está relacionado as dificuldades persistentes na produção e desenvolvimento de fala. Não há como determinar de forma concreta o que causa o distúrbio. Essas alterações são observadas primeiramente pelos pais, responsáveis ou alguém que tenha contato próximo com a criança.

A maior parte dos diagnósticos acontece por volta dos três anos de idade, quando a criança simplesmente não fala ou apenas balbuciam poucas palavras. Esses achados podem estar relacionados a problemas auditivos e ao autismo. Por isso, é de fundamental importância a procura do profissional adequado para avaliação dessa fala e conduta terapêutica ideal.

Aqui estão alguns aspectos de fala no TDL:

Dificuldade em formar frases ou frase alguma;

Dificuldades em entender diálogos;

Atraso na fala em relação a outras crianças da mesma idade;

Não consegue reproduzir movimentos corporais naturalmente;

Dificuldade em contação de histórias cotidianas;

Dificuldades de acompanhar conversas e interagir com elas;

Existem casos na família com as mesmas características;

Apresenta comportamentos inadequados pela dificuldade na compreensão da fala;

Possui linguagem compreensiva parcialmente adequada.

Pais, cuidadores e responsáveis pela criança que identificarem algum desses sintomas devem procurar ajuda, pois o diagnóstico precoce faz toda diferença no desenvolvimento de fala do seu pequeno.

*Natalia Freitas é fonoaudióloga especialista em ABA na Clínica Figueiredo & Lima – CRFA 10022-4/SP

