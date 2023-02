Taboão da Serra inicia nesta segunda (27) aplicação da vacina bivalente contra Covid-19 em grupos prioritários

Direto da redação

A Secretaria Municipal de Taboão da Serra inicia na próxima segunda-feira, 27/02, a aplicação da vacina bivalente contra Covid-19 em idosos acima de 70 anos; pessoas vivendo em Instituições de Longa Permanência (ILPI’s) a partir de 12 anos, abrigados e os trabalhadores dessas instituições; imunocomprometidos; comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas. A vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 08h às 16h, nas 13 Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Para receber a vacina bivalente, as pessoas dos grupos prioritários devem ter recebido a dose de reforço há quatro meses ou mais, apresentar comprovante de vacinação, documento oficial com foto e cartão do SUS. O uso de máscara de proteção facial segue obrigatório em unidades de saúde.

“A vacinação desses grupos prioritários garantirá ainda mais proteção contra a Covid-19, a variante ômicron e seus subtipos. A luta contra o novo coronavírus ainda não acabou, por isso é primordial que toda população esteja com a vacinação em dia e não esqueça de manter os hábitos de proteção à Covid-19”, explica o secretário de Saúde, José Alberto Tarifa.

A vacina Pfizer bivalente é uma versão atualizada dos imunizantes já existentes contra a Covid-19 e pode oferecer uma proteção maior contra as novas variantes da Ômicron. A população apta a receber a vacina será ampliada de acordo com a chegada de novas doses.

Até o início da tarde desta sexta-feira, 24/02, Taboão da Serra já aplicou 760.303 doses de vacinas contra a Covid-19, segundo dados do portal Vacina Já do Governo Estadual. Da população imunizada, 83,98% está com o esquema vacinal completo.

Quem pode ser vacinado contra Covid-19:

1ª dose – Pessoas a partir dos 6 meses;

2ª dose – maiores de 3 anos;

3ª dose – maiores de 12 anos;

4ª dose – maiores de 18 anos;

5ª dose – maiores de 18 anos com alto grau de imunossupressão

Bivalente – a partir de 27/02 – idosos acima de 70 anos; pessoas vivendo em Instituições de Longa Permanência (ILPI’s) a partir de 12 anos, abrigados e os trabalhadores dessas instituições; imunocomprometidos; comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas

Locais de Vacinação:

UBS Dra. Maria José de Albuquerque – Rua José Mari, 13 – Pq. Assunção

UBS Oliveiras/Marabá – Rua Maria Inês, 34 – Jd. das Oliveiras

UBS Jd. Margaridas – Rua Paulo Augusto de Andrade, nº 400 – Jd. Margaridas

UBS Santo Onofre – Rua Marechal Artur Costa e Silva, nº 85 – Pirajuçara

UBS Silvio Sampaio – Rua Enaura Maria da Conceição, nº 276 – Jd. Silvio Sampaio

UBS Santa Cecília – Rua Henrique de Moraes Camargo, nº 143 – Jd. Santa Cecília

UBS Jd. Suiná – Rua Albano Leite da Fonseca, nº 111 – Jd. Suiná

UBS Parque Pinheiros – Av. Laurita Ortega Mari, 2131 – Pq. Pinheiros

UBS Jd. Salete – Rua Constantino Dias Lopes, nº 181 – Jd. Salete

UBS Record/Ponte Alta – R. Imaruí, 47 – Jd. Record

UBS Panorama – Rua Miguel Carlos Silva, 380 – Jd. Panorama

UBS Dra. Tânia Regina dos Santos – Rua Uruguai, nº 73 – Jd. América

UBS Clementino – Rua Tsuruki Tsuno, 104 – Jd. Clementino