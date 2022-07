OAB Taboão da Serra realiza Festa Julina neste sábado (23) no CEPIM

Direto da Redação

Acontece no próximo sábado (23) o “1º Arraiá da OAB de Taboão da Serra” no CEPIM do Jardim Maria Rosa. A festa acontece das 11h às 18h com diversas atrações. A cantora Luísa Martins (finalista do The Voice Kids) e o sambista Dovair, conhecido com Marcelinho S/A, e amigos.

O Arraiá é aberto a toda população e terá comidas típicas, brincadeiras, bingo com diversas premiações. As crianças terão um espaço kids gratuito com piscina de bolinha, pula-pula, pipoca e algodão doce.

A organização vai destinar parte da renda obtida durante a ADT (Associação dos Deficientes de Taboão da Serra).

Data: dia 23 de julho (sábado) – das 11h às 18h

Local: CEPIM Maria Rosa

Endereço: Av. Dr. José Maciel, 708 – Jardim Maria Rosa