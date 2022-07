14 cursos gratuitos e online para estudar nas férias

Direto da redação

A Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap), uma das mais tradicionais instituições de ensino superior do Brasil, está oferecendo 14 cursos gratuitos totalmente online, com carga horária de 3 a 30 horas . Para se inscrever, basta acessar o site, realizar a inscrição e começar a estudar.

As oportunidades são para diversas áreas, como Gestão, Finanças, Soft Sills e Educação. Os cursos são voltados a profissionais que queiram se especializar ou adicionar conhecimento à sua formação acadêmica, e também garantem certificado de participação aos alunos que obtiverem nota mínima em uma prova, que também é realizada de forma on-line.

Autogestão de Carreira

Entenda a importância de um projeto de carreira e como se motivar para isso. Como fazer a gestão da carreira individual e também da carreira organizacional.

Prof. Augusto Dutra Galery

Carga horária: 6h

Inscrições e mais informações: clique aqui

Básico de Técnica em Riscos Pessoais (VG/AP)

Destina-se aos profissionais de Corretoras, Assessorias e Seguradoras, que estejam ingressando na área técnica ou comercial de Vida. O curso possibilita a aquisição de conhecimentos conceituais sobre Riscos Pessoais.

Prof. Marcelo de Figueiredo

Carga Horária: 15h

Inscrições e mais informações: clique aqui

Blended: Possibilidades para inovar o processo de Ensino-Aprendizagem

Voltado a gestores, professores e outros profissionais da área da educação interessados em conhecer conceitos e aplicações do ensino híbrido “Blended“. O curso possibilita conhecer os tipos de ensino híbrido, organizar um processo de ensino híbrido, objetos de aprendizagem que podem compor o ensino híbrido, além de conceitos e aspectos operacionais de um processo de ensino híbrido.

Prof. Wanderley Carneiro

Carga Horária: 8H

Inscrições e mais informações: clique aqui

Entenda os comportamentos tóxicos e seus impactos sobre os profissionais, equipes e organizações.

Profª Maria de Lurdes Zamora

Carga horária: 8h

Inscrições e mais informações: clique aqui

Entenda como um fluxo de caixa e os demonstrativos que deles se originam são fundamentais para que um gestor possa avaliar corretamente o andamento dos seus negócios.

Prof. Rina Xavier Pereira

Carga horária: 4h

Inscrições e mais informações: clique aqui

Gestão de Pessoas para Proprietários de Empresas

Voltado para empresários, empreendedores ou profissionais que estão desenvolvendo seus planos de negócios, ou profissionais do alto escalão das empresas com potencial para transformar a gestão de pessoas. Os participantes desenvolverão um projeto de transformação de como uma empresa faz a gestão de pessoas. O curso é parte integrante da Pós-Graduação em Gestão de Negócios para Proprietários de Empresas e está sendo oferecido gratuitamente, com objetivo de ajudar transformar empresas. Metodologia inovadora de ensino, que tem conteúdo prático e vivencial para transformação de negócios.

Professores: Patricia Morilha e Sérgio Muritiba

Carga horária: 30h

Inscrições e mais informações: clique aqui

Inteligência Emocional na Formação dos Líderes

O objetivo é ensinar o que significa ser emocionalmente inteligente, relacionar a inteligência emocional com diferentes tipos de liderança, identificar os comportamentos de líderes de sucesso, dentre outros.

Profª Daniela Medeiros

Carga horária: 4h

Inscrições e mais informações: clique aqui

Introdução ao Mercado de Ações

O mercado financeiro no Brasil passou por diversas mudanças importantes, e este curso introdutório ao Mercado de Capitais tem como principal meta eliminar as dúvidas que limitam o acesso de todos ao mercado de investimento em ações.

Prof. Eduardo Becker Júnior

Carga horária: 8h

Inscrições e mais informações: clique aqui

Liderança de Pessoas na Prática

Aborda temas como as exigências do mercado atual para o exercício da liderança, as relações humanas que interferem na forma de gerenciar pessoas, o novo perfil do líder e os mais atualizados conceitos de liderança.

Prof. Lauro Eduardo de Russi

Carga horária: 4h

Inscrições e mais informações: clique aqui