Emprega Taboão realiza processo seletivo nesta quinta (21) para vagas no MC Donald’s do Shopping Butantã

Um processo seletivo para Atendente de Restaurante da rede de fast food McDonald’s será realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SDE) da Prefeitura de Taboão da Serra na próxima quinta-feira, 21/07. A entrevista acontecerá às 13h30 no Emprega Taboão (Rua Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa).

Os requisitos são: ter ensino médio completo, ser morador de Taboão da Serra, maior de 18 anos, comunicativo, proativo, disposto e ágil. Não é necessário ter experiência.

Esta é uma vaga efetiva para trabalhar em regime de escala de 6×1 com salário de R$ 1.245,00. Ainda conta com os benefícios de Vale-transporte (VT) e Vale-refeição (VR).

É necessário levar currículo atualizado, carteira de trabalho (física ou digital), documento oficial com foto, comprovante de endereço e uma caneta. Caso aprovado no processo seletivo, o candidato participará de uma entrevista com a empresa.

“Essa é uma excelente oportunidade para quem procura uma colocação no mercado. Mais de 40 jovens foram contratados por meio dos processos seletivos anteriores para esta empresa, e novamente trazemos vagas em parceria com o McDonald’s para beneficiar os taboanenses”, afirmou Wanderley Bressan, secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda.

Serviço:

Processo seletivo para Atendente de Restaurante McDonald’s

Dia 21/07/2022 às 13h30

Emprega Taboão – Unidade Maria Rosa

Rua Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa