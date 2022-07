Inscrições abertas para curso de Panificação da Escola de Gastronomia e Hotelaria de Taboão da Serra

Direto da redação

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SDE) de Taboão da Serra através da Escola de Gastronomia e Hotelaria da Fábrica de Talentos está com vagas abertas para o curso de Panificação.

Os documentos necessários para se inscrever são: comprovante de vacinação contra Covid-19, comprovante de residência, documento oficial com foto e CPF.

Para realizar a matrícula é preciso ser maior de 18 anos e comparecer na Escola de Gastronomia e Hotelaria, que fica na rua Joaquim Faustino Camargo, 108, Jardim São Paulo.

Wanderley Bressan, secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, falou sobre as ofertas de cursos profissionalizantes no município. “Neste momento a Fábrica de Talentos está com inscrições abertas para diversos cursos.Os munícipes que têm a intenção de adquirir habilidades para empreender ou aprimorar seu trabalho devem se inscrever antes que as vagas se encerrem. Não percam a oportunidade de se profissionalizar de forma gratuita”, completou.

Serviço:

Escola de Gastronomia e Hotelaria

Rua Joaquim Faustino Camargo, 108, Jardim São Paulo

Telefone: 4787-3811 | 4787-3764

De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h