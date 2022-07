Prefeitura de Taboão da Serra, Fapetec e Universidade Brasil inauguram Polo Educacional à Distância

Direto da redação

Os professores e gestores da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia (SEDUC) de Taboão da Serra contam com um novo espaço físico para realizarem as atividades dos cursos de pós-graduação. A Prefeitura, através da Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino, Tecnologia e Cultura (Fapetec) e em parceria com a Universidade Brasil, inaugurou, em 04/07, o Polo Educacional de Ensino à Distância (EAD) do Programa de Formação Continuada de Docentes. O espaço está localizado na Avenida Laurita Ortega Mari, 1231, casa 08, região do Parque Pinheiros, e funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h.

O Polo Educacional EAD conta com computadores com acesso à internet e instrutores. No local, também serão realizados bate-papos e palestras para ajudar na construção formativa dos docentes.

A inauguração do polo faz parte do conjunto de medidas adotadas pelo Governo Municipal para garantir a valorização aos profissionais da Educação e ensino de qualidade para os alunos. “Esse polo que entregamos em parceria com a Fapetec e com a Universidade Brasil possui a infraestrutura tecnológica, física e de pessoal necessárias para atender as necessidades dos professores caso precisem. Esse espaço físico integra o Programa de Formação Continuada dos Docentes e também as ações do Governo Municipal para valorizar cada vez mais nossos professores”, explicou a secretária de Educação, Dirce Takano.

O Programa de Formação Continuada dos Docentes foi lançando em março deste ano e, através dele foram disponibilizadas 2 mil bolsas em cursos de pós-graduação lato sensu, 100% gratuitas, na modalidade à distância. Os participantes contam com aulas gravadas e preceptores que acompanham o passo a passo e participação dos alunos nas avaliações, quizes, debates e demais atividades. Os 30 melhores trabalhos serão contemplados ainda com bolsas em cursos de Mestrado, também 100% gratuitas.

Além disso, a Prefeitura de Taboão da Serra distribuiu tablets para professores, diretores, vice-diretores e coordenadores pedagógicos da rede. Tudo para auxiliar os trabalhos em sala de aula e para que os inscritos no Programa de Formação Continuada tenham como realizar as atividades dos cursos de onde estiverem.

O prefeito Aprígio recordou que a valorização dos profissionais da Educação não para por aí. “Esse ano, aprovamos junto à Câmara de Vereadores o projeto de Lei que aumentou o piso salarial dos profissionais do quadro do magistério que, com o reajuste de 10,16% concedido ao funcionalismo, tornou o salário-base dos professores de Taboão da Serra o maior da região. Os investimentos resultarão em benefícios para nossos alunos e para os professores que estarão mais bem remunerados e cada vez mais capacitados”, comentou.

Serviço:

Polo Educacional EAD – Programa de Formação Continuada de Docentes

Avenida Laurita Ortega Mari, 1231, casa 08, Vila das Oliveiras

Funcionamento: de segunda a sexta, das 10h às 19h

(11) 4787-5032