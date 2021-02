Ônibus 587 da EMTU é alvo de vandalismo em Taboão da Serra

Direto da redação

Na manhã desta terça-feira (23) mais um ônibus da Viação Pirajuçara, dessa vez foi a linha 587TRO que liga o Metrô Campo Limpo a Taboão da Serra, da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU), acabou sendo alvo de vandalismo. O ônibus que foi danificado, já foi retirado de operação, e encaminhado para a garagem da empresa, onde passará por manutenção.

De acordo com a empresa de ônibus, o coletivo teve o para-brisa direito quebrado por uma pedrada, jogada por um andarilho quando o veículo trafegava pela Rua Senador Felinto Müeller, no sentido bairro, no município de Taboão da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo.