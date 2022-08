Outback tem vagas de emprego abertas em Osasco, Cotia e São Paulo

Direto da redação

O Outback Steakhouse está com vagas de emprego abertas em Osasco, Cotia e em São Paulo. Há oportunidades para recepcionista, atendente de restaurante, auxiliar de cozinha, entre outras funções. O processo seletivo é composto por etapas online e presenciais, como: inscrição, dinâmica em grupo, preenchimento de ficha, entrevista final e admissão.

Os interessados devem acessar o site de vagas do Outback, escolher a oportunidade desejada e cadastrar o currículo online.

Em Osasco, as vagas são para preencher o quadro de funcionários do restaurante que fica no Shopping União nos cargos de atendente de restaurante, auxiliar de cozinha, recepcionista, auxiliar de limpeza cozinha, auxiliar de limpeza salão e auxiliar de preparo. Oportunidades são para atuar no período noturno.

Em Cotia há vaga para a função de auxiliar de cozinha no Outback que fica no Shopping Granja Vianna. Há ainda oportunidade para jovem aprendiz de estoque.

Já em São Paulo, a rede busca por profissionais para os cargos de atendente de restaurante, atendente de bar, auxiliar de cozinha, auxiliar de delivery, auxiliar de limpeza (cozinha, salão), recepcionista e técnico de manutenção.

A maior parte das oportunidades exige apenas que o candidato seja maior de 18 anos, tenha o ensino médio completo e disponibilidade de horário, inclusive aos finais de semana e feriados.