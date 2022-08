Festivais de torresmo e churros movimentam Juquitiba começa nesta sexta e vai até domingo (7)

Da assessoria de imprensa

Neste final de semana, 5, 6 e 7 de agosto em Juquitiba (SP), acontecem dois festivais gastronômicos simultaneamente: um de torresmo e outro de churros. Tudo organizado pela Sabor do Brasil.

O evento contará com diversas opções das delícias, além de muita cerveja, hambúrgueres e da famosa Bubble Waffle, uma massa servida em formato de cone e recheada com sorvete e toppings de sua preferência. E para entregar tudo mesmo, em cada um dos dias de festa, as atrações musicais garantem diversão para toda a família durante as 11 horas de evento na praça.

Entre os sabores únicos encontrados no festival estão chopp artesanal, torresmo de rolo e churrasco de costela raiz. Os food trucks de batatas fritas crocantes, lanches de pernil, espetinhos e pastéis gourmet com massa saborizada de pimenta, parmesão e ervas finas também prometem agradar o paladar daqueles que preferem os aperitivos.

SOBREMESA

Já para o time da sobremesa, o festival também conta com os churros mais variados. O doce espanhol pode ser de 25 centímetros, acompanhado por morangos, chocolates e outros inúmeros confeitos escolhidos a dedo.

Para combinar boa comida com diversão, tem música para agradar a todos. As atrações transitam por diversos estilos musicais.. No primeiro dia do festival, Fernando Lorenz abre o palco às 19h. No dia 6, Suelen Vito se apresenta às 15h e Zé Dias assume a programação a partir das 19h. Também tem dupla atração para encerrar a festa. Nego da Silva começa, com samba, às 13h, e Helena Monteiro com sertanejo, às 18h.

“O festival pretende divertir a cidade de Juquitiba e proporcionar momentos para que a família toda possa se reunir para sair da rotina e ainda aproveitar o melhor da gastronomia. É também uma festa preparada para receber todos aqueles que curtem uma boa música ao vivo”, conclui Marcos Pereira, organizador do Festival Sabor do Brasil.

Serviço

Data: 5 a 7 de agosto

Horário: 12h às 23h

Endereço: Praça Manoel Jesuíno Godinho – Juquitiba/ São Paulo