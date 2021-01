Pagamento do IPVA 2021 começa nesta quinta-feira (7) em São Paulo

Por Samara Matos, na redação

Nesta quinta-feira (7) os proprietários de veículo com placa final 1 começam a pagar o IPVA (o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) de 2021. O imposto pode ser pago à vista, com desconto, ou parcelado em três vezes. O dono do carro pode ainda optar por pagar em parcela única, sem desconto. Neste caso, ele tem até o dia 9 de fevereiro para efetuar o pagamento.

Para pagar, basta dirigir-se a um caixa 24h de qualquer banco com o número do Renavan (Registro Nacional de Veículos Automotores). É possível ainda pagar pela internet e pelos aplicativos bancários. Para consultar o valor do IPVA deste ano, acesse o portal da Secretaria estadual da Fazenda e preencha o número do Renavan e da placa do carro.

Licenciamento – Também é possível antecipar o licenciamento de 2021 até o dia 25 de janeiro, independente do final da placa, em cota única, com desconto de 3%.