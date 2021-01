Facebook vai remover total de curtidas das páginas; veja as mudanças

Direto da redação

O Facebook anunciou nesta quarta-feira (6) que o número de ‘likes’ vai ser substituído pelo de seguidores, mas a quantidade de reações em posts, como ‘curti’, ‘amei’ e ‘uau’, seguem aparecendo. Novo design das páginas será liberado ao longo dos próximos meses.

O objetivo é tornar mais claro quantas pessoas podem ser alcançadas pelas publicações de cada página. A mudança vai acontecer junto com uma reformulação no visual, que deixará as páginas mais simples, e que será liberada aos poucos, durante os próximos meses.

Veja quais são as novidades: