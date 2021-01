Gratuidade aos idosos a partir de 60 anos será mantida no transporte municipal em Embu das Artes

Por Samara Matos, com informações da Prefeitura de Embu das Artes

No transporte público da Capital e do Estado de São Paulo (ônibus, metrô e trens), cujas responsabilidades são da Prefeitura de São Paulo e do Estado de São Paulo, respectivamente, será suspensa a gratuidade a idosos de 60 a 65 anos, a partir de 1º de fevereiro de 2021.

Já a Prefeitura de Embu das Artes anunciou que a gratuidade no transporte municipal a idosos a partir de 60 anos será mantida. Esse direito de locomoção está garantido na Lei Municipal nº 2.181/2005 e não há intenção do governo em retirá-lo. Cerca de 80 mil idosos são transportados todo mês na cidade.

Outro benefício previsto em lei (9.452/2017) determina que todos os assentos dos veículos são preferenciais a idosos com idade igual ou superior a 60 anos, estendendo-se a mulheres grávidas, adultos com crianças de colo e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

“A Prefeitura de Embu das Artes reafirma o compromisso com a população idosa e vai continuar trabalhando pela implantação de políticas públicas que valorizem ainda mais esse público”. declara a Prefeitura