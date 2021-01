Embu das Artes tem 100% dos leitos de UTI para Covid-19 ocupados

Direto da redação

A cidade de Embu das Artes e Itapecerica da Serra registra mais de 80% na taxa de ocupação dos leitos de UTI destinados para pacientes de Covid-19. A cidade de Embu das Artes registra 211 mortes pelo novo coronavírus e 4.628 casos desde o início da pandemia.

O Hospital Geral de Itapecerica da Serra tem 80% de ocupação em sua UTI. Já o Hospital de Embu das Artes registra 100% dos leitos ocupados. Os casos de pessoas confirmadas com o coronavírus estão aumentando diariamente.

O Hospital Geral de Itapecerica da Serra, é referência para atender pessoas com a doença e tem sentido a alta com o número de pacientes contaminados. Já em Embu das artes possui apenas cinco vagas de terapia intensiva, que são do hospital de campanha do Vazame. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (5) pelo “Bom Dia Brasil” (TV Globo).