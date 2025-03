Parque das Hortênsias amplia horário de visitação

Direto da PMTS

A partir deste sábado, 01, o Parque das Hortênsias passará a funcionar em novos horários, com abertura às 6h da manhã e fechamento às 17h30. A mudança faz parte de um novo cronograma da Secretaria de Cultura e Turismo de Taboão da Serra, que visa promover as atividades culturais e oferecer mais opções de lazer e entretenimento para a população.

Com o novo horário, os visitantes terão três horas e meia a mais para aproveitar a natureza e ainda conferir as atividades culturais realizadas por fazedores de cultura e artistas locais, como feiras de artesanato e gastronomia. Além disso, o parque está passando por uma série de reformas para melhorar a experiência dos visitantes. As melhorias incluem a pintura dos brinquedos, roçagem do mato, poda das árvores, pintura do meio-fio e sinalização, garantindo um ambiente mais seguro e agradável para todos.

Entre as ações conjuntas da prefeitura e da Secretaria de Cultura está a descentralização de atividades culturais, levando-as aos bairros e tornando-as mais acessíveis para os moradores.

Segundo o secretário de cultura, Maestro Edson, “essa nova proposta foi um pedido do nosso prefeito, Engenheiro Daniel, para levar arte e cultura para toda a população. Muitas famílias deixam de ter um momento de lazer porque as atividades são oferecidas longe da casa delas. Nós vamos mudar isso, valorizando os espaços da cidade e promovendo o direito ao lazer para o povo”.

Serviço:

Novo horário do Parque das Hortênsias:

Endereço: Praça Miguel Ortega, 500 – Jardim Santa Rosa, Taboão da Serra.

Horário: de terça a domingo, das 6h às 17h30