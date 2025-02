Projeto de Lei que amplia atenção às pessoas com doenças raras é aprovado em Taboão da Serra

Da assessoria do vereador

A Câmara Municipal de Taboão da Serra aprovou o Projeto de Lei 011/2025, de autoria do vereador Sandro Ayres, que estabelece diretrizes para ampliar a atenção às pessoas com doenças raras no município. A medida representa um avanço na garantia de direitos para pacientes e suas famílias, reforçando a importância do diagnóstico precoce e do acesso ao tratamento adequado.

A aprovação do projeto acontece na semana em que se celebra o Dia Mundial das Doenças Raras (28 de fevereiro), um momento de conscientização sobre os desafios enfrentados por milhões de brasileiros. Com essa iniciativa, Taboão da Serra se destaca como uma cidade comprometida com a inclusão e o fortalecimento das políticas públicas de saúde.

O projeto prevê ações como: ✅ Ampliação do suporte no sistema de saúde municipal para diagnóstico e tratamento; ✅ Criação de campanhas de conscientização sobre doenças raras; ✅ Capacitação de profissionais de saúde para identificação precoce dessas condições; ✅ Facilitação do encaminhamento de pacientes para especialistas e centros de referência; ✅ Parcerias com o Estado e a União para ampliar investimentos no setor.

O vereador Sandro Ayres comemorou a aprovação e destacou a importância da medida. “Essa vitória é de todos os pacientes e familiares que lutam diariamente contra as dificuldades impostas pelas doenças raras. Com esse projeto, estamos garantindo mais dignidade, acesso a diagnóstico precoce e tratamento adequado para aqueles que mais precisam.”

Agora, com a aprovação na Câmara, o Projeto de Lei segue para sanção do Executivo Municipal. A expectativa é que a nova legislação traga impactos positivos para a saúde pública da cidade, beneficiando diretamente os pacientes e suas famílias.

A luta pelos direitos das pessoas com doenças raras continua, e a aprovação deste projeto é um marco na construção de uma cidade mais justa e acolhedora.